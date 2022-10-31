أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية

تعمل وزارة التموين على توفير كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، ومنها الخضراوات والفاكهة التي لا غنى للناس عنها لأهميتها في تحضير العديد من الوجبات ولأهميتها من وجود عناصر لازمة للجسم يمكن الحصول عليها من خلالها.

وتطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بشكل يومي للمواطنين.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وفيما يلي أبرز أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

- ووصل سعر الطماطم إلى نحو 8 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

- وصل سعر البطاطس إلى نحو 11.25 جنيه.

‎‏‎‏‎- وصل سعر البصل الأبيض إلى نحو 4 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

- ‏‎وصل سعر البصل الأحمر إلى نحو 4 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- وصل سعر طبق الكوسة إلى نحو 9 جنيهات.

- وصل سعر الجزر إلى نحو 10.5 جنيه.

- بلغ سعر الخيار نحو 9.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎

‏‎‏‎‏‎- بلغ سعر الباذنجان الأبيض نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

- وصل سعر الكيلو من الباذنجان الرومى إلى نحو 6 جنيهات.

- بلغ سعر الفلفل الرومى اليوم نحو 11 جنيها.

- وصل سعر الباذنجان العروس إلى نحو 10 جنيهات.

- بلغ سعر الكيلو من الفلفل البلدى نحو 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- ووصل سعر الكيلو من الفلفل الألوان إلى نحو 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- وصل سعر الكيلو من الليمون إلى نحو 10 جنيهات.

‏‎- بلغ سعر البامية اليوم نحو 25‎ جنيها.

- وصل سعر الكيلو من الفاصوليا إلى نحو 24 جنيها.

‏‎- وصل سعر الكيلو من الكمثرى اللبنانى إلى نحو 25 جنيها.

- وصل سعر الرمان اليوم إلى نحو 10 جنيهات.

- بلغ سعر الكيلو من التفاح الأحمر الإيطالي نحو 30 جنيها. ‏‎‏

- وصل سعر الكيلو من الجوافة إلى نحو 9 جنيهات.