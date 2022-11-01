إصابة 3 أشخاص في حادثي سير ببورسعيد.. حالتهم خطيرة

أصيب 3 أشخاص، اليوم، في حادثي سير، 2 منهم في انقلاب دراجة بخارية على طريق المطار غرب بورسعيد، والثالث صدمته سيارة بحي العرب ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة، محمد إبراهيم السيد، 16 سنة، وعمر علاء عبد الغفار، 17 سنة، مصابان بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وحالتهما العامة غير مستقرة.

القيادة بدون رخصة

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحادث بسبب السرعة الزائدة، حيث سقط الشابان من أعلى دراجة نارية يقودها أحدهما دون وجود ترخيص قيادة، على طريق مطار بورسعيد غرب المحافظة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان حادث الدراجة النارية، وتم رفعها عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

سيارة تصدم شخصا

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا يفيد بوصول صابر كامل هيكل، 45 سنة، إلى مستشفى السلام مصابا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بحي العرب ببورسعيد، وتم التحفظ على السيارة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.