ضبط 5 أشخاص بتهمة إصابة سائق بطلق ناري في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ به إلى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مصاب بعيار ناري.

إصابة السائق وسرقة المواد التموينية

وبالإنتقال والفحص وبسؤال مرافقه قرر أنه حال إستقلالهما سيارة مُحملة بالمواد التموينية قيادة السائق المصاب وأثناء سيرهما بدائرة المركز فوجئا بسيارة ربع نقل يستقلها (4 أشخاص) وقيام أحدهم بإطلاق عيار نارى تجاههم نتج عنه إصابة قائد السيارة وقاموا بالإستيلاء على السيارة وحمولتها، 2 هاتف محمول ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص لـ«4 منهم معلومات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 منهم، وبحوزتهم بندقية آلية، بندقية هيكلية، عدد من الطلقات، سيارة ملاكى، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة.

الاعتراف بالواقعة

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم «سيئ النية» مالك محل، مقيم بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة، أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، كما أمكن ضبط السيارة المبلغ بسرقتها.