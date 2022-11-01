آخر وصفات الشيف أسامة السيد قبل وفاته.. «رحل تاركا إبداعاته في المطبخ»

صُدم عدد كبير من محبي الشيف أسامة السيد، صباح اليوم الثلاثاء، بخبر وفاته بعد صراع مع المرض، وكان الشيف كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قبل وفاته، أنه في أمس الحاجة إلى الدعاء له وأن يتذكره الجميع بكل ذكرى جميلة قدمها لجمهوره.

آخر كلمات الشيف أسامة

وقال الشيف أسامة السيد، قبل وفاته على صفحته الرسمية الفيس بوك في كلمات مؤثرة تفاعل معها العديد من رواد التواصل الإجتماعي، «أن هدفي كان إدخال البهجة والسعادة على كل متابعيني وأن معكم كل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءا من حياتكم اليومية وأخدم بها الإنسانية».

وصفات الشيف أسامة قبل وفاته

وشارك الشيف أسامة السيد، عددا من الوصفات قبل وفاته، وكان من ضمنها وصفة الدجاج المشوي بالزعفران، وتناول أيضاً ملفا لعدد من الوصفات وألذ أكل بيتي، وهي طرق عمل الكفتة بوصفات مختلفة، ووصفة دجاج مع الأرز البخاري والحمص.

وفي سياق متصل، تفاعل عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي على آخر وصفة للشيف أسامة السيد والمصورة فيديو، وكانت مكونات الوصفة عبارة عن سمك بحشو الأعشاب والليمون مع أرز الصيادية.

جدير بالذكر، أن الشيف أسامة السيد من أشهر الطهاة على مستوى الوطن العربي بالكامل، بالإضافة إلى أنه مستشار لشركات دولية في مجال التغذية، ولديه خبرة واسعة لأكثر من 30 عاماً في مجال الطهي، وكان يعمل مقدم برامج طهي على عدد من القنوات التليفزيونية.