وفاة الشيف أسامة السيد.. وآخر كلماته «تذكروني بدعائكم وأنا بين يدي الرحمن»

أعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة السيد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاته ونشرت الصفحة صورة للشيف أسامة وكتبت «انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيف أسامة عبدالمحسن السيد إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون..يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه».

لا تنسوني من الدعاء

وكانت أخر كلمات الشيف أسامة والتي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» في 21 سبتمبر الماضي «أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وانا بين يدى الرحمن...تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء».

وأضاف الشيف أسامة «مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءً من حياتكم اليومية وأخدم الانسانيه. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم».