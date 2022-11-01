27 معلومة عن الشيف أسامة السيد: طباخ بدرجة خبير عالمي وأول من اخترع برامج الطهي

غيَّب الموت الشيف أسامة السيد، مقدم برنامج «مطبخ أسامة» عبر فضائية «cbc» سفرة، والذي يعتبر أول من قدم برامج الطبخ، وذلك حسبما أعلنت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

«الوطن» تقدم لكم أبرز المعلومات حول الشيف أسامة السيد حسبما ذكر موقعه الرسمي كما يلي:

ميلاده وتعلمه الطبخ من والدته

1- من مواليد القاهرة، وكان لطعام والدته الأثر الأكبر في حبه للطهي.

2- يُعد واحدًا من أشهر وأفضل عشرة طهاة على مستوى العالم العربي.

3- يعمل مستشارًا لعدة شركات دولية في مجال الطهي وعلى مدار ثلاثة عقود.

4- أبدع في التقاط أساليب الطهي المعقدة والوصفات الصعبة وتبسيطها لتتحول إلى وصفات سهلة يمكن تطبيقها.

التعليم في معهد فنادق بالقاهرة والسفر لأمريكا

3- التحق الشيف أسامة بمعهد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة وتخرج فيه عام 1979 وتدرب مباشرةً بعد التخرج بفندق النيل هيلتون الشهير.

4- سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980.

5- أسس الشيف أسامة مؤسسة السيج عام 1988، لإنتاج برامج الطهي المصورة والمسموعة، وطباعة الكتب المعنية بفنون الطهي، وتقديم أفضل الاستشارات الغذائية في صناعتي الطعام والفندقة في مختلف دول العالم.

6- في عام 1981، عمل رئيسا للطهاة في مطعم SerbianCrown، وهو واحد من أرقى المطاعم الفرنسية/الصربية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

7- عام 1982، درس فن الطهي الفرنسي الكلاسيكي وفن التجميل بالسكر والشيكولاتة والثلج وغيرها من فنون تجميل الطعام في L’Academie de Cuisine بولاية ميريلاند.

8- عام 1983، تدرج ليصبح رئيسًا للطهاة ومسؤولًا عن المطبخ في واحدة من أهم شركات الحفلات بالعاصمة الأمريكية Braun’s Fine Caterers، وهي الشركة المسؤولة عن تحضير وإعداد الحفلات الخاصة لغرفة التجارة ووزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض وغيرها.

9- عام 1986، شارك الشيف أسامة في تأسيس شركة Hyatt Management Group والتي كانت تدير عدة مطاعم وشركات متخصصة في الحفلات بولاية واشنطن الكبرى.

10- عام 1988، قام بدراسة متخصصة في علم التغذية من جامعة كورنيل الأمريكية.

11- في نهاية الثمانينيات، بدأ الشيف أسامة عمله مع شركة Martin’s Incorporated وهي واحدة من كبريات شركات الحفلات الخاصة وحركة المشتريات والمبيعات وتنسيق قوائم الطعام بأمريكا وتقلد فيها العديد من المناصب حتى وصل إلى منصب رئيس الشركة والمسؤول عن كل ما يتعلق بالطهي والتدريب.

12- حصل على الترخيص والصلاحية ليكون رئيسًا للطهاة من أكبر هيئة خاصة بالطهاة في العالم ACF American Culinary Federation ، وأصبح المسؤول عن إصدار وتوثيق الشهادات الخاصة بالهيئة في فرعها بولاية واشنطن.

13- حصل على العضوية في Epicurean Club of Washington وكذلك في الجمعية العالمية لمتخصصي فن الطهي International Association of Culinary Professionals IACP وEmirates Culinary Guild.

14- حصل على العضوية الشرفية في World Gourmet Club في مهرجان Grand Summit Gourmet عام 2006.

15- حصد العديد من الجوائز لمشاركاته في مهرجانات الطهي، أبرزها حصوله على الجائزة الأولى في مسابقة Culinary Salon بواشنطن عام 1997.

16- استضافته شركة براون Braun الألمانية كمتحدث رسمي لمنتجاتها بقبرص عام 1997، كما اختير متحدثًا رسميًا لشركة Kenwood الإنجليزية في مهرجان كولون بألمانيا عام 1995.

17- عام 2006، تم اختياره مستشارًا لشركة PepsiCo العالمية، وكذلك شركة Arla Foods أكبر مُصنّع لمنتجات الألبان في الدول الاسكندنافية.

بداية الظهور الإعلامي والإذاعي

18- قام بإنتاج وإعداد وتقديم برنامجه التليفزيوني الأول بالهنا والشفا عام 1991، والذي قام بتسجيل حلقاته التي تزيد عن ألف وخمسمائة حلقة في الولايات المتحدة الأمريكية وأذيعت على شاشة قناة MBCالفضائية و ANAالأمريكية.

19- عام 2002 أطلق برنامجه الثاني مطبخ سي السيد، والذي أذيع على شاشة قناة دريم المصرية وقت انطلاق بثها الأول في مصر.

20- عام 2004 انطلق برنامجه اليومي الأشهر على الإطلاق مع أسامة أطيب، والذي عرض على شاشة تليفزيون دبي واستمر لمدة 9 سنوات.

21- عام 2015 أطلق برنامجه من مطبخ أسامة على CBC سفرة.

22- نقل فن الطهي للإذاعة وبدأ البرامج الإذاعية من خلال إذاعة صوت أمريكا عام 1992، ثم الشبكة العربية الأمريكية وإذاعة الشرق الأوسط المصرية.

23- أعد وقدم برامج إذاعية في فنون الطهي والتغذية باللغتين العربية والإنجليزية بُثت في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة وكندا.

كتبه في فن الطبخ

24- نشر كتابه الأول بالهنا والشفا عام 2001، وصدر في 7 طبعات، كما أصدر مجموعة من شرائط الفيديو بنفس الاسم لتكون نواة لفن الطهي بالمكتبة العربية والعالمية.

25- عام 2007 نشر كتابه الثاني مع أسامة أطيب والذي صدر في ثلاث طبعات واتخذ نفس اسم برنامجه التليفزيوني الشهير.

26- أصدر كتابا متخصصا تحت اسم الحلويات الشرقية مع أسامة السيد، الذي تضمَّن وصفات الحلويات الشرقية بكل أشكالها وأنواعها، بما يتماشى مع الأذواق العربية كافةً، بل ويلبي رغبة الأجانب من المشاهدين الذين يتشوقون لمعرفة طرق صنع تلك الحلويات، حيث ضم الكتاب عددًا هائلًا من الوصفات باللغتين العربية والإنجليزية.

27- مسؤول عن القسم الخاص بعالم الطبخ بمجلة زهرة الخليج وما يتعلق به من موضوعات تهم كل أفراد الأسرة.