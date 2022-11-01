بريطانيا تكافح «إنفلونزا الطيور».. واتفاق «أرميني أذري» حول صراع «كاراباخ»

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، إعلان عزل الطيور والدواجن في كل أنحاء إنجلترا اعتبارا من 7 نوفمبر الجاري للتصدي لتفشي إنفلونزا الطيور، فيما اتفقت أرمينيا وأذربيجان، بعد محادثات في «سوتشي» الروسية، على عدم اللجوء إلى القوة لحل نزاعهما.

وأمس الإثنين، أعلنت «لندن»، عزل الطيور والدواجن في كل أنحاء إنجلترا اعتبارا من 7 نوفمبر الجاري للتصدي لتفشي فيروس «إنفلونزا الطيور»، ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، رصدت السلطات، فيروس «إنفلونزا الطيور» في أكثر من 70 منشأة، فيما سجّلت السلطات إصابات عدة لطيور برية.

وحذرت السلطات الصحية البريطانية، من أن خطر تفشي فيروس «إنفلونزا الطيور» بين الطيور البرية مرتفع للغاية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤول بـ«الصحة العالمية»: الوضع اللبناني هش

وفي لبنان، حذرت منظمة «الصحة العالمية»، أمس، من انتشار سريع لـ«الكوليرا» الفتاك في لبنان، وقالت في بيان إنها تحذر من تفشي كوليرا في لبنان مع تزايد الإصابات في البلاد، ومنذ 5 أكتوبر الماضي، سجلت السلطات أكثر من 1400 حالة مشتبه بها، بينها 381 إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة.

من جانبه، أشار ممثل المنظمة في لبنان، عبد الناصر أبو بكر، إلى أن الوضع اللبناني هش، فالبلد يكافح لمواجهة أزمات أخرى، فيما أشارت منظمة «الصحة العالمية»، إلى أن سلالة الكوليرا المنتشرة في لبنان مشابهة للمنتشرة في سوريا.

اقتصاديا، تخطط الحكومة البريطانية لزيادة الضرائب لتغطية عجز الميزانية البالغ 50 مليار جنيه إسترليني، وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، البريطانية عن مصادر في وزارة المالية، إن الوزير جيريمي هانت، اتفق مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، على العمل في هذا المجال.

بريطانيا لن تتمكن من سد ثغرة الميزانية من خلال تقليص النفقات فقط

وقال مسؤول في وزارة المالية، لم يذكر اسمه، إنّ الجميع سيضطرون للمساهمة كثيرا فيما يخص الضرائب إذا كان الجميع يسعون للحفاظ على الخدمات الحكومية، مضيفا أن اقتراض مئات المليارات خلال فيروس «كورونا»، وتطبيق الدعم الواسع للسكان في دفع فواتير الكهرباء، لن يُمكن البلاد من سد الثغرة في الميزانية من خلال تقليص النفقات فقط.

أمنيا، وفي الملف «الأرميني الأذري»، اتفقت «يريفان» و«باكو»، بعد محادثات بوساطة روسية، على عدم اللجوء إلى القوة لحل نزاعهما على منطقة «ناجورنو كاراباخ».

وقال الجانبان الأرميني والأذري، في بيان مشترك، في اختتام «قمة سوتشي»، إن «يريفان» و«باكو»، توافقا على تسوية كل الخلافات حصرا على أساس الاعتراف بالسيادة المتبادلة وسلامة الأراضي.

الرئيس الروسي: من مصلحة الجميع تطبيع العلاقات

من جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ختام القمة الثلاثية، التي جمعت بالإضافة إلى المسؤول الروسي كل من رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف، إلى أن «موسكو» ستبذل قصارى جهدها لإيجاد تسوية نهائية وشاملة للصراع، موضحا أن من مصلحة الجميع تطبيع العلاقات.

وفي الصومال، ناشد رئيس البلاد، حسن شيخ محمود، المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لمصابي الهجوم الإرهابي، بسيارتين مفخختين، الذين استهدفا وزارة التعليم بالعاصمة «مقديشو»، يوم السبت الماضي، وتبنت الهجوم حركة «الشباب» الإرهابية، وأسفر عن مقتل 116 شخصا، كما أُصيب 324 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع، مؤكدا أن بلاده وهؤلاء الإرهابيين في حالة حرب، وتابع الرئيس الصومالي قائلا، إن الهجوم المزدوج يدل على خسارة حركة «الشباب» الإرهابية.