آخر كلمات الشيف أسامة قبل وفاته: افتكروا لي كل ذكرى حلوة

غيَّب الموت الشيف أسامة السيد، والذي يُعتبر أحد مشاهير الطهاة في مصر والوطن العربي، وقدَّم عددا من برامج الطبخ عبر الفضائيات المختلفة آخرها فضائية «cbc سفرة».

آخر منشور كتبه الطاهي الشهير أسامة

واختفى الشيف أسامة منذ الشهر الماضي، عن تقديم برنامجه وكانت آخر منشورات صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والتي يبلغ عدد متابعيها 7.5 مليون حساب حيث قال «أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن».

وأضاف الشيف أسامة «تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء».

وتابع «مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتليفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءً من حياتكم اليومية وأخدم الانسانيه»، واختتم «شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم» قبل أن يكون المنشور التالي هو نعي الشيف أسامة نفسه.