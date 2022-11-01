8 معلومات عن الديناصور فرانكي.. يشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ

يعتبر الديناصور فرانكي أحد أبرز المشاركين في قمة المناخ كوب 27 التي ستنعقد هذا الشهر بشرم الشيخ بحضور زعماء وحكام وقادة أبرز دول العالم، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

معلومات عن الديناصور فرانكي

1- أحيا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP شخصية الديناصور وذلك من أجل نشر التوعية في مسألة التغير المناخي في العالم، ضمن حملة دعائية عالمية تحت شعار لا تختاروا الانقراض، وظهر الديناصور في أول فيلم على الإطلاق ينتج داخل قاعة الجمعية العامة وظهر يدخل مبنى الأمم المتحدة ويلقي خطابًا يتحدث فيه عن تداعيات تغير المناخ.

2- أطلقت شخصية فرانكي الديناصور كرمزٍ لهذه الحملة في أكتوبر عام 2021 قبيل افتتاح مؤتمر الأفرقاء COP26 في جلاسكو وذلك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

3- استقدام مجسم فرانكي الديناصور المتحرك للمشاركة في COP27 ونشر الوعي حول أهمية التغير المناخي.

4- زار فرانكي الديناصور الصوت والضوء بالقاهرة، حيث يتوقع أن يشاهد العالم فرانكي الديناصور يطلق شعاره «لا تختاروا الانقراض».

5- زار فرانكي الديناصور الجامعة البريطانية وسار بين الطلاب وسط حالة من الإعجاب والتفاعل معه، والتقاط الصور التذكارية.

6- تحدث «فرانكي»، مع طلاب الجامعة البريطانية في مصر، عن تحديات تغير المناخ، وكذلك خطورة ارتفاع درجات الحرارة، والعقبات المترتبة على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لقضية تغير المناخ.

7- دعي الديناصور للتوقف عن حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الذي ينتج غازات تحتبس الحرارة، وأصبحت هي المسبب الرئيسي لتغير المناخ، بالإضافة إلى الترويج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.

8- يشارك الديناصور «فرانكي»، بمؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، وتؤدي الفنانة دنيا سمير غانم الصوت للنسخة العربية الوحيدة للحملة العالمية.