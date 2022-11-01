كييف تقصف مواقع تابعة لروسيا جنوب أوكرانيا 180 مرة

قصف الجيش الأوكراني، مواقع روسية جنوب البلاد، أمس، 180 مرة، حسب ما أعلنته قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، موضحة في بيان عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنّ الوضع في المنطقة صعب.

تدمير طائرتي هليكوبتر روسيتين من طراز «كا 52»

وأعلنت القوات الأوكرانية، بحسب الوكالة الرسمية لكييف، مقتل 21 جنديا روسيا، فيما دمّرت الدفاعات الجوية الأوكرانية، طائرتي هليكوبتر روسيتين من طراز «كا 52» فوق منطقة بريسلاف بمنطقة «خيرسون»، التي ضمّتها روسيا في وقت سابق بناء على نتيجة استفتاء، إلى الأراضي الروسية.

«موسكو» تطلق 55 صاروخ كروز على أهداف مدنية في أوكرانيا

من جانبه، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في بيان، عبر «تليجرام»، إنّ موسكو أطلقت 55 صاروخ كروز «كيه إتش 101»، وصاروخ جو موجه «كيه إتش 59»، و22 صاروخًا مضادًا للطائرات من طراز «إس 300»، و5 طائرات دون طيار على أهداف مدنية في أوكرانيا، أمس.

بدورها، كشفت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الثلاثاء، عن أنّ «وارسو» تستعد للاستيلاء على أراضيها التاريخية غربي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأعرب رئيس شركة «إيتوتشو» اليابانية، ماساهيرو أوكافوجي، عن اعتقاده بعدم نجاة بلاده دون استمرار شراء النفط والغاز من روسيا، مضيفا لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنّه من المستحيل قطع العلاقات مع روسيا بسبب العقوبات، نظرا لاعتماد اليابان بشكل شبه كامل على الدول الأجنبية لاحتياجاتها من الطاقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.