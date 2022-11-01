سقوط خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ «صور»

سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأحياء في محافظة الإسكندرية منذ الساعة السادسة صباحًا، صاحبها رعد وبرق قبل أن تتوقف منذ قليل، فيما لم تؤثر تلك الأمطار على حركة المواطنين والطلاب في شوارع المحافظة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع ما تشهده حالة الطقس اليوم بالإسكندرية من توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث إلى 40% تقريبا بحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية المتنبئ بحالة الطقس في المحافظات.

أمطار رعدية في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الأمور مستقرة ولم يتم رصد أي تجمعات لمياه الأمطار في أي من مناطق الإسكندرية، على الرغم من سقوط أمطار رعدية صحبها برق، وذلك تزامنًا مع إعلان حالة الطوارئ التي انطلقت منذ صباح أمس الاثنين تحسبًا لتوقعات سقوط الأمطار.

انتشار السيارات والبدالات في المناطق الساخنة

وأضاف نافع في بيان، اليوم، أنه تقرر وقف الإجازات بدل الراحات انتشار السيارات والبدالات في المناطق الساخنة واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد على التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوي، مؤكدًا التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة لمواجهة الأمطار.

حالة الطقس بالإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة حرارة ضمن حالة الطقس اليوم بالإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدلًا ويبلغ ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.