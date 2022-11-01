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تعرف على أرخص السيارات المستعملة.. تبدأ بـ22 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
09:35 ص | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة بمصر

أسعار السيارات المستعملة بمصر

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعا في حركة البيع والشراء بنسبة 65% خلال الفترة الماضية، بخاصة مع اقتراب طرح موديلات السيارات الجديدة لعام 2023.

أسعار السيارات في مصر

 واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة بالسوق المصرية، نرصدها في السطور التالية.

فيات 128- 1991

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 23,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 21,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 29,000 جنيه

 

لادا 2107- 1991  

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 24,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 23,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :27,000 جنيه

 

لادا 2105- 1992

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 25,000 جنيه         

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 21,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 27,000 جنيه

 

أسعار السيارات المستعملة اليوم

لادا 2107- 1993  

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :26,000 جنيه         

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية :24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :29,000 جنيه

 

لادا 2107- 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 29,000 جنيه

 

فيات 128- 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :  26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :29,000 جنيه

 

فيات 128- 1998   

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :27,000 جنيه            

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية :23,000 جنيه

 

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 30,000 جنيه

 

سيتروين- Ax 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :28,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية :22,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :33,000 جنيه

 

فيات 128- 1999   

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 29,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 28,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 30,000 جنيه

 

لادا 2105- 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :  30,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 28,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 31,000 جنيه

 

سوزوكى ماروتي- 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :  30,000 جنيه         

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 28,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 33,000 جنيه

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