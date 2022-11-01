تعرف على أرخص السيارات المستعملة.. تبدأ بـ22 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:35 ص | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة بمصر
قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعا في حركة البيع والشراء بنسبة 65% خلال الفترة الماضية، بخاصة مع اقتراب طرح موديلات السيارات الجديدة لعام 2023.
أسعار السيارات في مصر
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة بالسوق المصرية، نرصدها في السطور التالية.
فيات 128- 1991
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 23,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 21,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 29,000 جنيه
لادا 2107- 1991
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 24,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 23,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :27,000 جنيه
لادا 2105- 1992
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 25,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 21,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 27,000 جنيه
أسعار السيارات المستعملة اليوم
لادا 2107- 1993
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية :24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :29,000 جنيه
لادا 2107- 1995
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 29,000 جنيه
فيات 128- 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :29,000 جنيه
فيات 128- 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :27,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية :23,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 30,000 جنيه
سيتروين- Ax 1996
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :28,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية :22,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :33,000 جنيه
فيات 128- 1999
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 29,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 28,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 30,000 جنيه
لادا 2105- 1994
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 30,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 28,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 31,000 جنيه
سوزوكى ماروتي- 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 30,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 28,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 33,000 جنيه