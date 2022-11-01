تعرف على أرخص السيارات المستعملة.. تبدأ بـ22 ألف جنيه

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعا في حركة البيع والشراء بنسبة 65% خلال الفترة الماضية، بخاصة مع اقتراب طرح موديلات السيارات الجديدة لعام 2023.

أسعار السيارات في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة بالسوق المصرية، نرصدها في السطور التالية.

فيات 128- 1991

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 23,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 21,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 29,000 جنيه

لادا 2107- 1991

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 24,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 23,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :27,000 جنيه

لادا 2105- 1992

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 25,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 21,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 27,000 جنيه

أسعار السيارات المستعملة اليوم

لادا 2107- 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية :24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :29,000 جنيه

لادا 2107- 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 29,000 جنيه

فيات 128- 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :29,000 جنيه

فيات 128- 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :27,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية :23,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 30,000 جنيه

سيتروين- Ax 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :28,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية :22,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية :33,000 جنيه

فيات 128- 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 29,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 28,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 30,000 جنيه

لادا 2105- 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 30,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 28,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 31,000 جنيه

سوزوكى ماروتي- 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية : 30,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 28,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 33,000 جنيه