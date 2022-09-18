أسعار السيارات المستعملة «المكيفة» في السوق المحلي.. تبدأ من 71 ألف جنيه

قال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة في مصر شهد انتعاشا في حالة البيع والشراء، خلال الفترة الماضية وذلك بعد الاستقرار في الأسعار.

وطالب عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، المواطنين باتخاذ عدة إجراءات قبل شراء السيارة المستعملة، من بينها فحص السيارة في مراكز صيانة معتمدة، والتأكد من أوراق ملكيتها، وضرورة الاستعلام أمنيًا عنها في المرور؛ منعًا من الوقوع في المخالفات.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات القديمة المكيفة في السوق المحلي، على النحو التالي:

دايو لانوس 2 2003

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

دايو لانوس 2 2004

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 72,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 82,000 جنيه.

بروتون واجا 2005

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 67,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

شيفروليه افيو 2005

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 85,000 جنيه.

كيا ريو 2005

متوسط سعر السيارة :76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 76,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 76,000 جنيه.