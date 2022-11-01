سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 1 نوفمبر 2022 في مصر

شهد سعر الدولار الأمريكي، استقرارا داخل معظم البنوك، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث استقر على نفس السعر فى نهاية تعاملات مساء أمس الإثنين وفقا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، سواء الحكومية أو العربية والأجنبية المختلفة.

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأول من نوفمبر 2022، وذلك وفقا لما أعلنت عنه البنوك من خلال مواقعها الرسمية.

سعر صرف الدولار اليوم فى مصر 1 نوفمبر 2022

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، الشراء بنحو 23.9 جنيه، بينما سعر صرف البيع نحو 24 جنيها.

- في حين بلغ سعره داخل البنك المركزي نحو 24.5 جنيه، بينما سعر صرف البيع نحو 24.18 جنيه.

- وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 23.9 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع.

- وبلغ سعره صباح اليوم داخل CIB، بلغ نحو 24 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع.

- وسجل في بنك قناة السويس، سعره نحو 24.1 جنيه خلال عمليات الشراء، وبلغ سعر البيع نحو 24.2 جنيه.

- كما بلغ سعر شراء الدولار مع بداية اليوم 1 نوفمبر داخل بنك الإسكندرية 24 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.1 جنيه.

- كما بلغه سعره في بنك أبوظبي الإسلامي، سعره نحو 24.1 جنيه خلال عمليات الشراء، وبلغ سعر البيع نحو 24.2 جنيه.

- سجل سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات المصرف المتحد 23.9 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع.

- كما سجل الدولار مع بداية التعاملات المصرفية في بنك المصري الخليجي، نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.