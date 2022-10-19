سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

يتابع المواطنون والمستثمرون بشكل يومي ومستمر، أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، نظرا لأهميتها في التأثير على مختلف الأسعار واستيراد السلع المختلفة.

وترصد «الوطن»، سعار العملات الأجنية والعربية المختلفة، منها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وذلك داخل كل بنوك مصر والأهلي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وغيرها على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، كما سجل بالبنك الأهلي 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني سجلت العملة الأمريكية سعر 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغت العملة الأوربية اليوم الدولار في المصرف المتحد 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفق ما تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ومع بداية معاملات البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأمريكية نحو 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجلت العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار نحو 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني للبنك والمعلنة منذ قليل.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.66 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع وذلك حسب آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.