سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك اليوم 1 نوفمبر 2022

ما زال سعر الدينار الكويتي يسجل ارتفاعا طفيفا في البنوك، أسوة بالارتفاعات التي شهدها خلال الأيام الخمس الماضية، في البنوك العاملة بمصر سواء العربية أو الأجنبية، إضافة إلى البنوك الحكومية، لذا استمرت عمليات البحث اليومية عن التغيرات في عمليات صرف الدينار الكويتي بين بيع وشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي

فيما يتعلق بـ سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في مصر، ترصد «الوطن» آخر سعر له داخل البنوك، في إطار المتابعات اليومية لأسعار العملات العربية والأجنبية المختلفة، داخل البنوك، ووفق المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي

ارتفاع طفيف سجله سعر صرف الدينار الكويتي، حيث بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 74.51 جنيه للشراء و77.51 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 72.80 جنيه للشراء و77.84 جنيه للبيع، وفي بنك cib نحو 75.66 جنيه للشراء و77.85 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الإسلامي 76.50 جنيه للشراء و78.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم بالبنك المركزي المصري 77.63 جنيه للشراء و78.16 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 74.86 جنيه للشراء، و78.45 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 74.45 جنيه للشراء، و77.51 جنيه للبيع، وبالمصرف المتحد نحو 74.42 جنيه للشراء و77.51 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنته المواقع الإلكترونية لكل بنك على حدة.