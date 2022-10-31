سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة بمصر اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

ارتفعت قيمة الدينار الكويتي خلال الساعات الماضية، في البنوك العاملة داخل مصر، سواء كانت عربية أو أجنبية، ما زاد عملية البحث عليها، من داخل مصر، أو من جانب المصريين العاملين بالكويت، والذين يقبضون رواتبهم الشهرية بالدينار.

سعر الدينار الكويتي

وفيما يتعلق بسعر الدينار الكويتي اليوم، تستعرض «الوطن» آخر الأسعار التي أعلنت من جانب البنوك العاملة بالقطاع المصرفي داخل جمهورية مصر العربية، سواء أسعار البيع والشراء ووفق المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم بالبنك المركزي المصري عند 77.56 جنيه للشراء و78.03 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 72.36 جنيه للشراء و77.40 جنيه للبيع، وسجل داخل بنك مصر إلى 74.15 جنيه للشراء، و74.24 جنيه للبيع، في حين بلغ بالبنك الأهلي المصري 74.27 جنيه للشراء و74.77 جنيه للبيع، وذلك مع بداية المعاملات الصباحية، وداخل في المصرف المتحد نحو 69.24 جنيه للشراء و64.17 جنيه للبيع، وبنك cib عند نحو 75.06 جنيه للشراء و75.24جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنوك العربية في مصر

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم بين بيع وشراء، داخل البنوك العربية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، حيث سجل في بنك أبوظبي الإسلامي 76.57 جنيه للشراء و78.21 جنيه للبيع، كما بلغ في البنك المصري الخليجي 74.71 جنيه للشراء، و74.29 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنته المواقع الإلكترونية لكل بنك على حدة.