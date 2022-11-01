شروط وخطوات الاشتراك في معسكر وادي الريان.. للمتزوجين فقط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق الفوج الأول من معسكر «يلا كامب»، للواحات البحرية ووادي الريان 17 نوفمبر، حيث تطلق الوزارة عددًا من الأفواج على مدار شهر نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة المعسكرات الرياضية التي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل المعسكر الذي سينطلق إلى وادي الريان وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

معسكر وادي الريان والواحات البحرية

ومن المقرر أن ينطلق الفوج الأول من المعسكرات الرياضية للواحات البحرية يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر، لمدة 4 أيام، ويتضمن برنامج المعسكر بجانب الأنشطة الرياضية، زيارة الواحات البحرية، والصحراء البيضاء، والصحراء السوداء، وسيبيريا الجليدية، وجبل الكريستال، وعيون المياه الكبريتية الساخنة.

ويهدف المعسكر الذي تطلقه وزارة الشباب والرياضة، إلى تحقيق التنمية المستدامة، ونشر ثقافة الحياة البرية، والعمل على نشر ثقافة التخييم في المخيمات، والمحميات الطبيعية وتنمية الوعي الرياضي.

طريقة وشروط الاشتراك في معسكر وادي الريان

ويمكن للراغبين المشاركة في معسكر وادي الريان والواحات البحرية، التسجيل عبر هذا الرابط الاليكتروني، ويشترط أن يكون السن من 30 سنة إلى 50 سنة، ويتم التقديم للمتزوجين فقط، ويمكن التقديم للأسر من الأب والأم والأبناء سويا، بشرط كتابة اسم الأب واسم الأم وعدد الأبناء والرقم القومي والعنوان الحالي ورقم الهاتف والمحافظة.

ويتم توقيع إقرار بصحة البيانات والخلو من أي أمراض والقدرة على ممارسة الأنشطة الرياضية وفي حالة اتلاف أي من الأدوات أو عدم الالتزام بالآداب العامة والملابس اللائقة أو اتلاف أي من أدوات المعسكر يتحمل التكلفة المالية الكاملة عما أفسدته.

ومن المقرر، مشاركة 150 فردأ في الفوج الأول من المعسكر، والذي أعلنت وزارة الشباب والرياضة كافة تفاصيل المشاركة به عبر البوابة الالكترونية للوزارة.