«وادي الريان» و«التجلي» يشاركان في مهرجاني الأورو وبنسليمان الأمازيغي

برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تشارك الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بعدد من الأفلام التسجيلية والوثائقية القصيرة التي تنتجها في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية.

تفاصيل مشاركة مصر في مهرجان بنسليمان للفيلم الأمازيغي القصير

وتشارك بفيلم «التجلي» في مهرجان بنسليمان للفيلم الأمازيغي القصير الذي ينظمه مركز الدراسات والأبحاث للتنمية وتكوين الشباب في دورته الخامسة، والذي سيقام في المغرب أيام 22، 23 و24 يوليو المقبل، تحت شعار «السينما جسر لحوار الثقافات».

«التجلي» فيلم تسجيلي تمّ تصويره يناير الماضي بمعسكر سينمائي بمدينة سانت كاترين عن معالم دهب والسياحة الدينية بمدينه دهب.

كما تشارك بفيلم «وادي الريان» في المهرجان السينمائي الأورو أفريقي بالمغرب، للمشاركة في الدورة الثالثة المزمع تنظيمها أيام 21/22/23 أكتوبر 2022.

«وادي الريان» فيلم وثائقي قصير نتاج المعسكر السينمائي الذي أقيم في الفترة من 28 حتي 31 أغسطس 2021 بوادي الريان بمحافظة الفيوم.

كان أول معسكر سينمائي بمحمية وادي الريان للمخرج فخر الدين نجيدة مشرف الإخراج، والمونتير حسام المحفوظي مشرف المونتاج مدير التصوير زايد نايف مشرف بالتعاون مع طلاب المعسكر بهاء الدين مصطفي واحمد زين الدين ومايكل سمير وعمر عبد العزيز.

مشروع «السينما بين إيديك»

يأتي ذلك في إطار مشروع «السينما بين إيديك»، الذي تتبناه وزارة الثقافة وإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج هشام عطوة.

ومشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» هو مشروع قومي لراغبي دراسة السينما وفنونها المختلفة، بعد مشروع «السينما بين إيديك» في المسرح ويتناول المشروع كل النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، من بينها ورش فنية وأنتج أعمال للدارسين بالورش، هذا ما يستهدفه المشروع كما أنَّها متاحة لكل الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية علما بأنَّه لا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن 16 سنة.