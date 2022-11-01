اعترافات المتهمين بسرقة سيارة تموين بالشرقية: «كنا عارفين تحركاتها»

«كنا متابعين العربية وعارفين تحركاتها والميعاد اللي هتعدي منه في الطريق ده، وأول ما شوفناها على أول الطريق اتحركنا بعربية ربع نقل وكنا 5 في العربية، واعترضناها بالرصاص وسرقناها»، هكذا اعترف أحد المتهمين في واقعة سرقة سيارة سلع تموينية في «بلبيس» محافظة الشرقية أمام جهات التحقيق.

إصابة السائق وسرقة السيارة

وأمام جهات التحقيق، أضاف أحد المتهمين: «العربية في الأول مكنتش عاوزة تقف خالص، واضطرينا نستخدم السلاح اللي معانا وضربنا السواق بالرصاص، وبعد ما السواق اتصاب العربية وقفت، وقدرنا ناخد كل اللي فيها من سلع تموينية ونهرب».

وكشف المتهمين خلال التحقيق معهم، أنهم لجأوا إلى الاشتراك مع صاحب محل في منطقة السلام، وباعوا السلع التموينية له للتخلص منها والحصول على مقابل مادي.

القبض على المتهمين وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن القبض على المتهمين أمس الاثنين، وتبين أنَّهم 6 أشخاص اشتركوا سوياً في الواقعة، وكان بحوزتهم كل من بندقية آلية، وأخرى هيكلية، مع عدد من الطلقات، بالإضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات السرقة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين

أما ما يخص العقوبة المنتظرة على المتهمين الـ 6 بسبب سرقة إحدى سيارات السلع التموينية في الشرقية، يقول المحامي محمد ثابت، لـ«الوطن»، إنه حسب قانون العقوبات والمواد 317 و318، فإن السرقة إذا لم تقترن بظروف مشددة سيتم معاقبة المتهم بالحبس، وأما في حال اقترانها بظرف مُشدد في مثل هذه الحالة سيتم معاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل.