بعد حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات.. العقوبة تصل لـ3 سنوات حبس و2 مراقبة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة عن طريق كسر الزحجاج، وحبسهم على ذمة التحقيقات، حيث قرر قاضي المعارضات في محكمة البساتين، تجديد حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفي هذا الصدد أوضح أشرف تاجي المحامي بالنقض، العقوبة التي تنتظرهم.

عقوبة السرقة

وقال ناجي، إنّ قانون العقوبات شرّع عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم السرقة، وأن يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأوضح المحامي، أنّه يعاقب على السرقات التي تتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية، ونصت عليها المادة 320 عقوبات.

بداية الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، حين تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من صاحب شركة ومقيم في قنا، يفيد بأنّه تم كسر سيارة ملك نجله بعد ركنها بجوار إحدى المولات التجارية، وحال عودته اكتشف كسر زجاجها وسرقة مبلغ مالي من داخلها، وسرعان ما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، وبالتحريات تبين أنّ عاطلين هما من وراء الواقعة، وتمكنت المباحث من ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية.