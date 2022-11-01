أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد تحسبًا لغارات روسية جديدة، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضح الجيش الأوكراني، أنَّ القوات الروسية استهدفت البنية التحتية بأكثر من 45 هجومًا براجمات الصواريخ، منوهًا إلى أنَّ القوات الروسية تنفذ عمليات هجومية في باخموت.

القوات الروسية استهدفت البنية التحتية بأكثر من 45 هجوما براجمات الصواريخ

وأكّد الجيش الأوكراني، أنَّ القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 60 ضربة صاروخية و15 غارة.

فيما أشارعمدة كييف، إلى عودة المياه والكهرباء إلى العاصمة بعد الضربات الصاروخية الروسية أمس.