أستاذ اقتصاد زراعي: «مصر 2030» تهدف للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن استراتيجة مصر 2030 تهدف إلى مضاعفة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، علاوة على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودا في رفع مستوى معيشة سكان الريف، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق المحلية والخارجية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار الزراعي.

الدولة تركز على تحسين بيئة الاستثمار

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدولة تركز على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين بشكل كبير، وهو ما ظهر جليا في المؤتمر الاقتصادي.

وتابع بأن الدولة قطعت خطوات في إطار مشروعات التوسع الأفقي من خلال مشروع 1.5 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بإجمالي مستهدف 700 ألف فدان، فضلًا عن إنشاء محطتي مياه المحكمة وبحر البقر لتدوير مياه الصرف الزراعي والصحي، إلى جانب مشروع الدلتا الجديدة البالغ مساحته 2.2 مليون فدان.

وأشار إلى أن محاور التنمية الزراعية تتمثل في التوسع الأفقي والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية تتحمل الإجهاد البيئي والحراري، كما أنها تتأقلم مع كل الظروف المناخية، فضلًا عن تطوير المعاملات الزراعية، مشيدًا بجهود المراكز البحثية بخاصة مركز البحوث الزراعية الذي يضم أكبر صرح علمي زراعي تطبيقي بالشرق الأوسط.

الزراعة الذكية

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الزراعة المناخية الذكية تعني تأقلم الأصناف المختلفة مع الظروف البيئية، لأن التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهتها يأتي من خلال تقليل استخدام الوقود الضار بالبيئة.