استمرار حالة الطوارئ في الإسماعيلية تحسبا لسقوط الأمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية قي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء انتشار سيارات الطوارئ ورفع المياه في الميادين الرئيسية والشوارع وأماكن تجمعات المياه تحسبًا لسقوط أي أمطار في الساعات المقبلة.

وقال بيان رسمي لمحافظ الإسماعيلية إن الأجهزة التنفيذية بالكامل مازالت في حالة طوارئ مستمرة للتدخل العاجل؛ حال وجود أي أمطار أو تغير في حالة الطقس خلال اليوم.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية رؤساء الأحياء والمراكز والقري بتفعيل كافة غرف العمليات والربط مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، للتدخل حال وجود أي طارئ.

طقس الإسماعيلية اليوم

وشهدت محافظة الإسماعيلية استقرار في حالة الطقس خلال الساعات الأولي من الصباح مع اختفاء الغيوم، وظهور الشمس بشكل واضح.

واستقرت درجات الحرارة في الإسماعيلية عند 27 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى بارتفاع درجتين عن نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن السحب الرعدية الممطرة تنتشر على السواحل الغربية من مطروح إلى الإسكندرية ومن المتوقع أن تمتد لمناطق من شمال الوجه الوجه البحري محافظة البحيرة ومحافظة كفر الشيخ مع تقدم الوقت.