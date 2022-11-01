مجلس الذهب العالمي: نمو الطلب على المجوهرات 10% رغم الأزمة الاقتصادية

ارتفع الطلب على الذهب في الربع الثالث بنسبة 28% على أساس سنوي عند 1.181 طن، ليسجل بذلك منذ بداية العام حتى تاريخه نمواً إجمالياً في الطلب بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ليعود بذلك إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ارتفاع استهلاك العالم من المجوهرات

بحسب تقرير اتجاهات الذهب في الربع الثالث، الصادر عن مجلس الذهب العالمي، وصل استهلاك المجوهرات إلى 523 طناً، بزيادة 10% على أساس سنوي على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي المتدهور، ومنذ بداية العام، كان الطلب أقوى قليلاً (+ 2%) عند 1.454 طناً.

زيادة الاستثمار في السبائك والعملات

انخفض الطلب على الاستثمار للربع الثالث بنسبة 47% على أساس سنوي عند 124 طنًا، مما يعكس ضعف المعنويات بين بعض شرائح المستثمرين، بينما زاد الاستثمار في السبائك والعملات (إلى 351 طناً) وهو ما لم يكن كافياً لتعويض 227 طناً من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة.

ارتفاع الطلب من البنوك المركزية

ويشير مجلس الذهب العالمي، إلى مواصلة البنوك المركزية تكديس الذهب، حيث قدرت المشتريات بمعدل ربع سنوي يقارب 400 طن، بينما يعكس انخفاض الطلب من قطاع التكنولوجيا بنسبة 8% على أساس سنوي هبوط طلب المستهلكين على الإلكترونيات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

تراجع السعر العالمي للذهب

انخفض سعر الذهب بنسبة 8% خلال الربع الثالث، وكان الانخفاض إلى حد كبير استجابة لقوة الدولار الأمريكي حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، ومع ذلك، كان متوسط سعر الذهب في الربع الثالث أقل بنسبة 3% فقط على أساس سنوي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي.