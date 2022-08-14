مجلس الذهب العالمي: انخفاض في الطلب على المعدن الأصفر بالتجزئة والمشغولات

قال تقرير لمجلس الذهب العالمي، إن هناك انخفاضا في الطلب على الذهب بالتجزئة والمشغولات، خلال الفترة الحالية عالميا، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الطلب على الجملة والسبائك شهد نشاطًا لائقًا، حيث جدد تجار المجوهرات مخزونهم.

وأضاف التقرير أن صناديق الذهب والبنوك المركزية الدولية زادت من احتياطيات الذهب لديها خلال الفترة الماضية، موضحا أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على التجزئة تدريجيًا، مدعومًا بفترات الصيف وحفلات الزفاف التي تقام به في العديد من الدول.

وانخفض سعر الذهب العالمي في يوليو الماضي بنسبة 3.5% إلى 1753 دولارًا أمريكيًا / أونصة، مدفوعًا بتراجع توقعات التضخم في الولايات المتحدة وقوة الدولار.

واستقرت أسعار الذهب حول 1790 دولارًا للأوقية يوم الجمعة وكانت في طريقها للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، مدعومًا بتراجع حاد في الدولار بعد صدور أرقام التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع لشهر يوليو.

إقبال كبير على الملاذ الآمن بسبب التوترات

وحفزت هذه التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشدد بشكل أقل حدة، مع تسعير الأسواق الآن فرصة أكبر لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر مقابل التكهنات السابقة بزيادة 75 نقطة أساس.

كما قفز الطلب على الملاذ الآمن للمعدن مؤخرًا بسبب التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان والتوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة إلى حد كبير، وفي غضون ذلك، ظل المستثمرون حذرين حيث أشار صانعو السياسة في الولايات المتحدة إلى التزامهم بمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يروا دليلاً مقنعًا على أن التضخم ينخفض ​​بشكل مستدام.