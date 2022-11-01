مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: تحالف العمل الأهلي تجربة مهمة في تاريخ مصر

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، إن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجربة مهمة في تاريخ العمل الأهلي بمصر، حيث نجح التحالف في تجميع جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر للقيام بدور اجتماعي غاية في الأهمية، وهو الدور الحقيقي للمجتمع المدني والأهلي أن يكون مكملا لدور الدولة، مشيرا إلى أن التحالف يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو يعمل على العديد من الأنشطة المجتمعية.

التحالف الوطني يبذل جهودا لا يمكن إغفالها في المجال الخيري

وأضاف «محسب»، لـ «الوطن»، أن التحالف الوطني يبذل جهودا لا يمكن إغفالها في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة لخدمة الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلى مساهمة التحالف في مساعدة محدودي الدخل على امتداد الجمهورية، ليصبح ركنًا هامًا في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتي أثرت على العديد من القطاعات خاصةً في مجال الغذاء، الأمر الذي يعزز الجهود التنموية للدولة والتي كان آخرها إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس الحكومة بإعدادها وأعلن عنها رئيس الحكومة منذ أيام والتي جاء أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، وصرف بدل استثنائي 300 جنيه لأصحاب المعاشات، الأمر الذي يكلف خزانة الدولة نحو 67 مليار جنيه.

التحالف قادر على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحالف قادر على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في قرى ومحافظات مصر، لتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة، مؤكدا على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزءا أساسيا من جهود التحالف، وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين في نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية

وشدد على أن التحالف يعمل على تأسيس قاعدة بيانات قوية للفئات الأكثر احتياجا في جميع محافظات مصر، والتي يمكن الاعتماد عليها لاحقا، في جميع المبادرات التي تطرحها الدولة، مشددا على أهمية ما يقوم به سواء صرف إعانات مادية أو توزيع السلع أو تجهيز العرائس بالإضافة إلى القوافل التي تجوب كل شبر في مصر، مطالبا بتوجيه كافة سبل الدعم للتحالف الوطني الذي يرسخ لعمل أهلي بمفهوم مختلف.