«يونيسف»: مصر تبذل قصارى جهدها لامتصاص تأثيرات تغير المناخ على الأطفال

قال الدكتور إيهاب عبدالعزيز، مدير قطاع الإصحاح البيئي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن الأطفال أكثر تأثرًا وعرضة للخطر بسبب التغيرات المناخية رغم أنهم الأقل مشاركة في حدوثها، لأنهم من الناحية البدنية الحلقة الأضعف، مشيرًا إلى أن الطفل أكثر عرضة للتأثر من المواد الكيميائية كالرصاص مقارنة بالبالغ.

أكثر من مليار طفل مُعرض لأخطار التغيرات المناخية

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن أي تأثير سلبي ينتج عن التغيرات المناخية يشكل خطورة أكبر على الأطفال، متابعًا أن بيان اليونيسف يشير إلى أن هناك أكثر من مليار طفل مُعرض لأخطار تغير المناخ.

وتابع، بأن الدولة المصرية توفر الخدمات الأساسية التي تقلل من تأثيرات المناخ على الأطفال، من خلال دعمهم صحيا وغذائيا وتعليميا واجتماعيا، فضلًا عن تطوير البنية الأساسية بقطاع المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن مصر من الدول المعرضة للمخاطر العالية بسبب التغيرات المناخية، ولكن الدولة تعمل على بذل قصارى جهدها لامتصاص التأثيرات السلبية الضارة على الأطفال.

نصائح لمواجهة التغيرات المناخية

ووجه مدير قطاع الإصحاح البيئي باليونيسف، نصائح عدة للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية، أهمها: التغذية السليمة والجيدة للأطفال لحمايتهم من الجفاف وغيره، علاوة على توعية الطفل بضرورة الإكثار من شرب المياه والحفاظ على نظافتهم الشخصية، باعتبار أن كل فرد في المجتمع له دور في ذلك، مشيرًا إلى أهمية نشر التوعية الخاصة بقضايا المناخية وتأثيراتها السلبية على العالم بأكمله.