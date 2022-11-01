أستاذة بجامعة المنوفية: العالم ينتظر توصيات مؤتمر COP27 في شرم الشيخ

قالت الدكتور زينب صلاح، أستاذ إدارة المنازل والمؤسسات كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، إن الاستهلاك الأخضر أحد المفاهيم المرتبطة بالتنمية المستدامة وأهدافها التي وضعتها الأمم المتحدة عام 2015، كما أنها أحد المفاهيم المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتغيرات المناخية، وهو ما زاد من أهميته خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

COP27 نسخة عربية أولى لمؤتمر المناخ

وأضافت «صلاح»، مع الإعلامي أحمند مدورة ببرنامج «مع الناس» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن كوب 27 هو نسخة عربية أولى لمؤتمر المناخ تمثل فيها مصر أفريقيا، الأمر الذي يدعو المصريين بالفخر لأن تستضيف مصر هذا الحدث العالمي، كون العالم أجمع يتجه بأنظاره إلى مصر بهذه الفترة، لانتظار التوصيات التي ستخرج من المؤتمر بعد إنتهائه، والتي يعول عليها الحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

التغيرات المناخية نتجت من سلوك البشر بدلًا من العوامل الطبيعية

وأوضحت أستاذ إدارة المنازل والمؤسسات بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، أن التغيرات المناخية هي أحد أشكال التغير بالمناخ بالفترة الراهنة والتي بدأت تتضح بآخر 100 عام، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية تحدث بصورة طبيعية نتيجة عوامل طبيعية كالبراكين وحركة دوران الشمس، إلا أن الأمر الجديد هو أن التغير أصبح الآن نتيجة فعل البشر، نتيجة للثورة الصناعية واستخدام الوقود الأحفوري كالبنزين والفحم والغاز والغازات الحبيسة التي أطلقتها الغازات الدفيئة، وهو ما نتج عنه تغير بشكل المناخ والطقس.

المصريين شهدوا آثار التغيرات المناخية بالفترة الماضية

وأشارت «صلاح»، إلى أن مظاهر التغيرات المناخية ظهرت في تغير بكمية الأمطار وحالة المياه بالبحاروالمحيطات والأعاصير والتغير باتجاه الرياح، إضافة إلى تغير درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، وهو ما شهدته مصر بالفترة الأخيرة، حيث شاهد المصريون الأمطار والبرق والرعد رغم ارتفاع درجات الحرارة بالصيف، وهو ما يراه المصريون من قبل.