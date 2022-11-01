محافظة القاهرة تنظم حملة لإزالة التعديات.. وتطهير ترعة الرشاح في حلوان

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية للتصدي للمخالفات وإزالة التعديات والبناء المخالف في المهد، حيث جرى تنفيذ حملة إزالة مخالفات بالموقع الكائن بعرب البراوي خلف سور السكة الحديد بمنطقة كفر العلو جنوب حلوان، لتنفيذ إزالة التعديات المقامة وفقا لنقاط المتغيرات المكانية، بمعاونة الأجهزة المعنية، وبتوفير فرق العمل والمعدات اللازمة.

وجرى إزالة 5 نقاط متغيرات مكانية، شملت أسوار وغرف ومباني من الطوب الأبيض البلوك وعشة دون سقف، وجرى إزالة كليا حتى سطح الأرض بمساحة إجمالية 1400 م تقريبا، بمعاونة الأجهزة المعنية والقوات الشرطية وقسم شرطة حلوان، وتم عمل محضر إداري بقسم شرطة حلوان، والتنبيه باستمرار المتابعة اليومية لرصد المخالفات والتعامل معها بحزم والإزالة الفورية في المهد.

إزالة التعديات في المهد

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة، وإنهاء التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وفقا لتعليمات محافظ القاهرة.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة متابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على أملاك وهيبة الدولة على أراضيها، وتفعيل دور مشرفي المربعات بالمتابعة المستمرة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق آخر، تواصل المنطقة الجنوبية جهودها للارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي ورفع كفاءة وإعادة تأهيل محيط الترع والمصارف والتشجير بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية اتساعا للرقعة الخضراء وخلق متنفس حضاري جمالي يتمتع به المواطنين.

وبالتنسيق مع إدارة الري في حلوان، تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال التطهير ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من ترعة الرشاح بمنطقة عرب غنيم، حيث يتم التخلص من نواتج التطهير والقمامة والمخلفات على جانبي الترع، باستخدام لوادر وسيارات ومعدات الحي وشركة النظافة، بالمساهمة مع إدارة الري في حلوان.

خطة تشجير محيط ترعة الرشاح

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تنفيذ خطة تشجير محيط ترعة الرشاح، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحفاظا على الصحة والسلامة العامة وتحسين مستويات جودة المناخ في ظل انتشار الأوبئة والأمراض عالميا، من خلال حملة استمرت لمدة أسبوع، مع استمرار أعمال رفع المخلفات بالمصرف والذي يقع قرب مناطق عرب وعزبة الوالدة وزراعة الأشجار في الطريق الممتد من شارع كورنيش النيل تقاطع شارع عمر بن عبدالعزيز، حتى نهاية المصرف بمنطقة عزبة الوالدة، حيث جرى تخصيص 500 شجرة لزراعتها.

ووجّهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بمتابعة أعمال النظافة والتطهير للترع والمصارف ومخرّات السيول بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، في إطار خطة عمل مكثفة تستهدف نشر الوعي البيئي ورفع كفاءة والمشاركة الفعالة في تحسين جودة الهواء.

وشددت على استمرار أعمال رفع المخلفات وانتشال ورفع التراكمات والرواسب داخل المجرى المائي بترعة الرشاح الممتدة من منطقة حلوان البلد ومنشية جمال عبدالناصر، وتكثيف الأعمال لحين الانتهاء من التطهير.