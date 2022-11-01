مصدر بـ«النايل سات»: الـ100 قناة الموقوفة لم تبث عبر إشاراتنا مطلقا

تفاجأ كثير من محبي قنوات الدراما والأفلام، بوقف نحو 100 قناة تليفزيونية على الريسفير بشكل مفاجئ، ومنها «الشاشة دراما» و«أبل حكايات» وغيرها، دون أسبابٍ واضحة.

وأكد مصدر من داخل القمر الصناعي المصري نايل سات، أنّ القنوات التي تعرضت للوقف، لم تكن تُبث عبر النايل سات من الأساس، بل موجودة عبر القمر الصناعي الفرنسي يوتلسات، الموجود بالقُرب منه، داخل المدار 7 غرب.

وقف 100 قناة

وشدد المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، على عدم وجود قنوات مُقرصنة عبر النايل سات، متابعًا أنّ «القمر المصري لا علاقة بهذه القنوات إطلاقًا».

القنوات الموقوفة

وتوقف عددًا كبيرًا من القنوات خلال الفترة الماضية، بشكلٍ مفاجئ، ويبلغ عددهم نحو 100 قناة تقريبًا، أبرزها:

حبيشة سينما

الأسطورة

كوكيز

بطوط أطفال

بين 10

سكاي أكشن

سكاي رعب

بوكس اكشن

توب موفيز

الساعة موفيز

العاصمة

الحلبة

يلا مصارعة

شوف سينما

زلزال سينما

شوف سينما

سينما تيوب

سيما تيوب

فاميللي سينما

سينما 1

سينما 2

توك توك سينما

توك توك افلام

سيما

سينما

سيما علي بابا