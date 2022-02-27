أرامكو السعودية: نستهدف انعدام الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060

ركزت السعودية أعمالها على زيادة كميات إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال اكتشاف حقول الغاز الطبيعي في أراضيها، إذ ذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، بأن المملكة العربية السعودية اكتشفت 5 حقول غاز تقليدية وغير تقليدية في جميع أنحاء البلاد، وعزز أكبر مصدر للخام في العالم التنقيب عن الغاز، وإنتاجه لتحرير النفط المستخدم محليًا للتصدير.

اكتشاف 5 حقول غاز تقليدية وغير تقليدية

وأضاف بن سلمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة اكتشفت حقلاً في المنطقة الوسطى على بعد 180 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الرياض، بمعدل تدفق 27 مليون قدم مكعب/ اليوم و 3300 برميل، في اليوم، من المكثفات، كما اكتشفت الشركة حقلاً غازيا في صحراء الربع الخالي، على بعد 70 كم جنوب غرب حقل الشيبة النفطي، بمعدل تدفق 31 مليون قدم مكعب/ يوم ، وحقل آخر في الربع الخالي يقع على بعد 120 كم جنوب غرب الشيبة بمعدل تدفق 16.9 مليون قدم مكعب في اليوم، و50 برميل من المكثفات في اليوم.

وعثرت أرامكو على حقل غاز غير تقليدي على بعد 71 كم جنوب شرق مدينة عرعر، بمعدل تدفق 2 مليون قدم مكعب/ يوم و295 برميل/ يوم من المكثفات، وكذلك اكتشاف حقل غاز ثاني غير تقليدي جنوب حقل الغوار النفطي، الأكبر في العالم، بمعدل تدفق عند بئر واحد يصل إلى 5.8 مليون قدم مكعب في اليوم و 24 ب / ي من المكثفات، والبئر الثاني عند 11.6 مليون قدم مكعب في اليوم، و169 مليار برميل في اليوم من المكثفات، وبئر آخر عند 9.25 مليون قدم مكعب / يوم.

تمتلك المملكة العربية السعودية 17.2% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، و3.2% من احتياطيات الغاز المؤكدة حتى نهاية عام 2020، وفقًا للمراجعة الإحصائية لشركة BP للطاقة العالمية 2021.

تقليل كمية النفط المستهلكة في محطات توليد الكهرباء

بلغ متوسط ​​إنتاج أرامكو 9.03 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز في عام 2020، وفقًا لأحدث تقرير سنوي لها، يأتي الجزء الأكبر من الإنتاج من الغاز المصاحب الذي يجرى ضخه جنبًا إلى جنب مع إنتاج المملكة العربية السعودية الهائل من النفط الخام، ولكن الشركة تأمل في تكثيف تطوير احتياطياتها من الغاز غير المصاحب، بما في ذلك الصخر الزيتي الجافورة في المنطقة الشرقية، التي تحتوي على حوالي 200 تريليون قدم مكعب من الموارد، إذ تسعى لتقليل كمية النفط المستهلكة في محطات توليد الكهرباء لديها.

قال مسؤولو أرامكو، إن الحقل سيوسع إنتاجه من الغاز مع توفير المواد الأولية، لدعم النمو في قطاعي الكيماويات والهيدروجين، وكذلك يأملون في تحقيق المملكة لأهدافها المتمثلة، في عدم وجود انبعاثات كربونية صافية بحلول عام 2060.