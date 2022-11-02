8 أهداف للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. تعرف عليها

تمتلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العديد من الأهداف الرئيسية التي تسعى في تحقيقها وتنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، في الكثير من المجالات أبرزها التنمية المستدامة والذكية، وأيضاً التعامل مع البعد البيئي، إلى جانب آثار التغيرات المناخية.

وتستعرض «الوطن» الأهداف الرئيسية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفقاً لما أوضحته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وتنقسم أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الرئيسية إلى الآتي:

1 - تقديم مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، على أن يتم كل من التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

2 - وضع خريطة في مختلف محافظات الجمهورية للمشروعات الخضراء والذكية، على أن يتم ربطها بمختلف جهات التمويل، مع جذب جميع الاستثمارات اللازمة لها سواء من الداخل أو الخارج.

3 - تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

4 - تمكين كل محافظات مصر، إلى جانب الوصول إلى مختلف الفئات سواء مجتمعياً أو جغرافياً.

5 - ومن الأهداف الرئيسية هو تمكين المرأة في مجال «مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة».

6 - الاهتمام بنشر الوعي المجتمعي فيما يتعلق بتحديات التغير المناخي وأيضاً قدرات التكنولوجيات الحديثة.

7 - التأكيد أيضاً على جدية التعامل مع كل من البعد البيئي وتغيرات المناخ، وذلك ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، عن طريق تقديم مشروعات محققة لخدمة هذه الأهداف.

8 - أهداف مصر الخاصة بالتعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة، عن طريق مشروعات مُحققة على أرض الواقع.

وتأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27، وأيضاً الجهود التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 عن طريق الحفاظ على البيئة من أجل تحسين نوعية الحياة، إلى جانب مراعاة حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.