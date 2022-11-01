مسؤول فندقي بشرم الشيخ يتوقع انتعاشة سياحية بعد قمة المناخ

قال وجدي سعد، مسئول عروض الدولفين بأحد فنادق شرم الشيخ، إن الدولة أقامت دعاية كبرى لمدينة شرم الشيخ ورصدت ميزانية كاملة لتجميل وتحسين الخدمات العامة والطرق والمطارات وغيرها، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ سيؤدي إلى قفزة في قطاع السياحة، بخاصة بعد مرور العالم بأزمات متتالية أدت إلى ركود القطاع عالميًا لفترة طويلة.

أسعار مناسبة بفنادق شرم الشيخ

وأضاف «سعد»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن الدولة وجهت بتحديد أسعار مناسبة للغرف الفندقية أثناء استضافة مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ حسب السعر الدولي، مؤكدًا استعداد وجاهزية كل الأماكن الترفيهية بالمدينة لاستقبال الزوار.

وتابع، بأن مصر تقدم خدمة علاج أطفال مرضى التوحد بالدولفين ضمن 5 دول بالعالم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من علاج حالات كبيرة من دول مختلفة، إذ تم علاج طفل من دولة صربيا ووجهت إحدى السياسات بتلك الدولة الشكر للمحافظ، بعد تحقيق نتيجة إيجابية.

السياحة العلاجية بمصر

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أنواع السياحة العلاجية بمصر خلال مؤتمر قمة المناخ لارتباطها بالمناخ البيئي، مشيدًا بدور الدولة في تسليط الضوء على مدينة شرم الشيخ من خلال استضافة المؤتمر بها، ما يجعلها محط أنظار العالم.