مسلسل إيجار قديم يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it

تصدر مسلسل «إيجار قديم» بعد عرض حلقتين فقط منه، قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it، وهو من بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، وفيدرا.

ويواصل المسلسل حصد ردود الأفعال على حلقاته الأولى، والإشادات الكبيرة بموضوعه الذي يتناول قضية الإيجار القديم، ويدمجها وسط عدد من الحكايات الإنسانية التي تتلاءم مع مجتمعنا المصري.

ردود فعل إيجابية كبيرة

وحققت الحلقات الأولى من المسلسل ردود فعل إيجابية كبيرة، أسعدت صناعه وأبطاله، الذين يواصلون تصوير مشاهدهم الأخيرة في المسلسل، وعلى رأسهم شريف منير، الذي أكد في تصريحات صحفية، أنه كان يتوقع بشكل كبير هذا المردود على المسلسل، موضحا أنه بصفة شخصية تحمس للعمل منذ سماع فكرته وقراءة الصفحات الأولى من السيناريو.

وأضاف شريف منير: «كنت أتوقع ردود الفعل، ولكن ليس بهذه السرعة».

وتدور أحداث مسلسل إيجار قديم، حول فكرة قانون الإيجار القديم، من خلال الشخصية الرئيسية «رمزي» التي يلعبها شريف منير، إذ يسكن في شقة إيجار قديم، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة في مصر الجديدة، تم تأجيرها بالكامل منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، وبالتالي طرد جميع سكانها.

وهنا يجد رمزي نفسه في الشارع بلا مأوى، فيضطر للعودة إلى عمارته الملك، فلا يجد له مكانا بها، فيبدأ في دراسة حالة سكان العمارة بحثا عن شقة تصلح لخروج سكانها بشكل قانوني ليعيش هو بها.

أحداث مسلسل إيجار قديم

ويلقي المسلسل الضوء على حياة سكان العمارة اليومية، ويطرح مناقشة درامية حول ظروفهم الاجتماعية وعلاقاتهم الإنسانية، ومن أبرز تلك العلاقات ثنائية الفنان صلاح عبدالله والد محمد الشرنوبي خلال أحداث المسلسل، إذ يكشف المسلسل في إطار اجتماعي لايت عن علاقة الآباء بالأبناء واختلاف الأولويات بين الأجيال.

أبطال مسلسل إيجار قديم

الجدير بالذكر أن مسلسل إيجار قديم بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، وآخرون، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، ‏ويعرض على شاشة قنوات ON وON drama، بالإضافة لعرضه على منصة watch it.