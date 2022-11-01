انطلاق المنتدى الدولي للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة

أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الأول للتكنولوجيا التطبيقية «منتدى كيمتك 2022 Kemtech Valley fourm» برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2022، وبحضور العديد من الوزارات المعنية والمؤسسات العالمية والشركات الاستثمارية، وكذلك انطلاق مبادرة «وادي التكنولوجية التطبيقية المصري Kemtech Valley».

بناء قاعدة علمية قوية

وتأتي المبادرة تدشينًا للتعاون الوثيق والتكاتف بين قطاع البحث العلمي والقطاع الخاص، وفي إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والربط بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والصناعي، وحرصًا على إعداد كوادر متميزة وتعزيزًا للتعاون العلمي والعملي لدعم وتنمية المجتمع وإدراكًا لأهمية تبادل الخبرات العلمية والعملية بين قطاعات الدولة المختلفة.

ومن جهته، قال الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إنَّ المبادرة تهدف نحو بناء وعي مجتمعي رقمي من خلال برامج المبادرة المختلفة والتي يقدمها وادي التكنولوجية التطبيقية المصري (Kemtech Valley)، إذ يقدم حزمة من الخدمات المتنوعة الداعمة لرواد الأعمال من الشباب الطموح في إنشاء مشروعات وكذلك للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التطبيقية، وذلك من خلال إرشادهم لسبل إطلاق أعمالهم وإدارتها بشكل تقني سليم، ومتابعة رحلة إطلاق منتجاتهم وطرحها في الأسواق.

تأهيل الشركات الناشئة المحلية للاستفادة من منظومة ريادة الأعمال

وأكد حرص المبادرة على تأهيل الشركات الناشئة المحلية للاستفادة من منظومة ريادة الأعمال المزدهرة وضمان نموها بما يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة ويساعد على إثراء ثقافة العمل الحر ويوطن الصناعات والابتكارات التكنولوجية المحلية وتسويقها محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وتتضمن فعاليات المنتدى إقامة ملتقى توظيف لطلاب الجامعات التكنولوجية وتقديم عديد من المنح لريادة الأعمال وكذلك تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني وفرص المشاركة في مشروعات تكنولوجية والالتحاق ببرنامج الاحتضان الخاص باستوديو ريادة الأعمال الخاص بالوادي.