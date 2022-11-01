المشدد والمؤبد لمتهمين بالإتجار في «الحشيش» بالزاوية الحمراء

عاقبت الدائرة 14 شمال بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطل وربة منزل لإدانتهما بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء، بالسجن المشدد 3 سنوات للزوجة والمؤبد لزوجها، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف، وحاتم عبدالفتاح أبو شنب، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

حيازة حشيش بقصد الاتجار

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3906 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 549 لسنة 2022، قيام المتهمين «حسن. ج، عاطل»، «شيماء. م، ربة منزل»، في مايو من العام الجاري بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

عملية شرائية للإيقاع بالمتهمين

وجاء في تحريات المباحث التي قام بها النقيب أحمد حسن معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أنه بإجراء عملية شرائية بمعرفة مصدره السري لقطعة من جوهر الحشيش المخدر من المتهمين، أبصر المتهمة الثانية تستخرج من حقيبة بحوزتها قطعة لمخدر الحشيش سلمتها للمتهم الأول، فسلمها بدوره للمصدر السري فتمكن من ضبط المتهمة الثانية ولاذ الأول بالفرار.

وبتفتيش الحقيبة حوزة المتهمة عُثر داخلها على 23 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول بهدف التواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم.

وأكد تقرير المعمل الكيماوى لمصلحة الطب الشرعى، أن المضبوطات عبارة عن 23 قطعة لمادة سمراء اللون، وثبت أنها لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

المشدد من 3 سنوات للسجن المؤبد

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة الثانية، ولاذ الأول بالفرار، ووجهت لهم جهات التحقيق، تهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، وإحالتهما إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي قضت بمعاقبة الزوج بالسجن المؤبد غيابيًا، والمشدد 3 سنوات للزوجة، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط.