أخصائي إرشاد أسري: المراهقون هم الفئة الأكثر عُرضة لإدمان المخدرات

قالت الدكتور سمر كشك أخصائي النفسية والإرشاد الأسري، إن الفئة الأكثر عُرضة لإدمان المخدرات هي المراهقين لعدة أسباب، بينها أنهم في مرحلة انتقالية ولا يفهمون أنهم يعانون من اضطرابات نفسية ويسهل السيطرة عليهم إذا ما قلّ الوعي في المنزل، وبالتالي يجب أن يكون أولياء الأمور قريبين من أبنائهم بالقدر الكاف.

تجنب رفقة أصدقاء السوء

وأضافت أخصائي النفسية والإرشاد الأسري خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «يجب أن نحرص على ملئ الفراغ لدى أبنائنا حتى نتجنب مصادقتهم لأصدقاء السوء، وأن نحاول تقليص وقت البقاء معهم وتوعيتهم بخطورة الإدمان وأن نجعلهم يجالسون أشخاصا يفهمون مخاطر الإدمان.. لازم نكلمه على أرض الواقع».

وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تلعب دورا كبيرا في إيضاح مخاطر الإدمان

وأكدت أخصائي النفسية والإرشاد الأسري أن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تلعب دورا كبيرا في إيضاح مخاطر الإدمان، مشددةً على ضرورة تربية المراهق أو الطفل على كيفية رفض المخدرات، لأن بعضهم يبدأون تعاطي المخدرات بسبب خجلهم من الرفض.

حب الأهل للأبناء يجب أن يكون غير مشروط

وتابعت أخصائي النفسية والإرشاد الأسري أن حب الأهل للأبناء يجب أن يكون غير مشروط مع تجنب الوحدة: «ممكن الطفل يمسك الموبايل ومحدش عارف هو بيعمل إيه، والفراغ القاتل ده ممكن يملأه بالمخدرات»، مشيرةً إلى أن الأهل عليهم دور كبير جدا في فتح مجال النقاش مع الأطفال، وتجنب التعنيف ونعت الأطفال بالصفات الذميمة، بالإضافة إلى الحرص على فعل ما يحبه الأطفال.