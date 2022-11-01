ليالي المسرح المتنقل تصل قرية «مطول» في الفيوم.. ورش فنية وأشغال يدوية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، إذ يواصل الفرع تقديم فعاليات المسرح المتنقل بقرية مطول ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمدرسة حلفا الابتدائية وبمشاركة المجلس القومي لثقافة الطفل برئاسة محمد عبدالحافظ ناصف.

غدا.. استئناف فعاليات المسرح المتنقل

تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها ورشة تشكيلات ورقية نفذها صفوت جودة، رسم على الوجه نفذتها ريهام صبحي، ورشة تيجان نفذها خالد محمد، ورشة تلوين لمايكل ميشيل ومنال منيب، رسم على الكاسات ومسكات نفذها طارق محمد، نفذت سناء قناوي ورشة خرز، أشغال يدوية نفذتها مشيرة الدفناوي وندا أحمد، فنون تشكيلية نفذها محمد عبدالرحمن واحمد حميدة، وورشة حكي قدمتها هالة أحمد.

جاء ذلك إلى جانب عرض كلاون للفنان محمد أحمد والفنان عبدالرحمن محمد، إلى جانب مسابقات ثقافية قدمها محمد عادل، وتستأنف فعاليات المسرح المتنقل يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 حتى 4 نوفمبر 2022 بقرية أبو جندير بمركز اطسا.

استضافت مكتبة الطفل والشباب بسنورس طلاب كلية الآداب جامعة الفيوم قسم علوم المعلومات، وتفقد الطلبة مكتبة الشباب والاطلاع علي الأقسام الموجودة بالمكتبة والتعرف أكثر علي ما تحتويه المكتبة من أقسام، كيفية تصنيف الكتب وكيف تتمّ عملية الفهرسة والترتيب العام وأعربوا عن مدى سعادتهم بما عاد عليهم من استفادة من تلك الزيارة.

تدريب ميداني لطلبة قسم الوثائق والمكتبات

استقبلت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم التدريب الميداني لطلبة قسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب، حيث تفقد خلالها أقسام المكتبة المختلفة ومحتويات كل قسم وكيفية التصنيف العشري للكتب بطريقة ديوي العشري، كما أوضحوا لهم أنشطة المكتبة المختلفة، بينما استقبل بيت ثقافة إطسا ومكتبة الفيوم العامة طلاب التدريب الميداني بكلية الآداب قسم علوم المعلومات