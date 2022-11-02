أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

يهتم الناس بالبحث عن اللحوم بأنواعها، ومنها أسعار الفراخ البيضاء نظرا لانخفاض قيمتها بالنسبة للحوم الحمراء، لذا يقبل عليها العديد من الأشخاص لاقتنائها واستخدامها في تحضير العديد من الوجبات المختلفة والشهية للأطفال خاصة، مثل الشاورما والبانيه والشيش طاووق.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن أسعار الفراخ البيضاء حافظت على استقرارها في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر.

وفي السطور التالية نعرض أسعار الفراخ وفقا لرئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء، إلى 35 جنيها في المزرعة تباع بسعر يتراوح بين 39 و40 جنيها للمستهلك.

ووصل سعر الفراخ البلدي في المزرعة اليوم إلى نحو 48 جنيها للكيلو ويصل للمستهلك بسعر 50 إلى 52 جنيها، وبلغ سعر الكيلو من الفراخ الساسو نحو 50 جنيها للمستهلك.

وتوقع عبدالعزيز، استقرار أسعار الدواجن في حال توافر مستلزمات الإنتاج من العلف والصويا والذرة، وعند عودة المربين الذين خرجوا من المنظومة للعمل بعد إيجاد سعر عادل لهم.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحال التجارية

- تراوح سعر الكيلو من الأوراك اليوم بين 40 إلى 49 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الهياكل بين 15 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم نحو 40 وتصل إلى 46 جنيهًا في بعض الأماكن.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 62 - 70 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البانيه بين 95 و110 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الشيش البانيه بين 100 و120 جنيها.

- تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.