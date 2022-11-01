تنسيقية الشباب تفتح ملف قانون الأحزاب السياسية.. مناقشة قضايا الحوار الوطني

في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن التي سيتمّ طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة، والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

تنظيم صالون سياسي بعنوان «قانون الأحزاب السياسية»

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون سياسي بعنوان «قانون الأحزاب السياسية»، وذلك لمناقشة الحياة الحزبية في مصر والمراحل المختلفة التي مرت بها، فضلا عن مناقشة قانون الأحزاب السياسية الذي مر بمجموعة من التعديلات التشريعية علي نصه الأول، ومستقبل هذا القانون والتعديلات التي من الممكن أن تطرح مستقبلا.

ويستضيف الصالون كلا من عضو مجلس الشيوخ سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، والدكتور مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وعماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون النائب محمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية بشكل يومي

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.