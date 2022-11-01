عضو «التنسيقية» في بني سويف: الحوار الوطني مفتوح ويقبل الآراء دون قيود

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وتوجيهه بمشاركة كل فئات الشعب المصري، فقد بدأت التنسيقية الوصول إلى كل مكان في مصر، لكل العزب والنجوع والقرى، والاستعمال لكل الآراء وتسجيل الملاحظات والآراء والأفكار وصياغتها في شكل توصيات ورفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني.

فوزي: الرئيس يشارك المصريين في بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف فوزي أن الرئيس السيسي يستمع لكل المصريين ويريد مشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة، باستثناء من تلوثت أياديهم بدماء المصريين، لأن من قام بالهدم في يوم من الأيام لا يقوم بالبناء، فلم لم يحدث في تاريخ مصر أن دعا رئيس جمهورية لإجراء حوار وطني شامل يشارك فيه كل الفئات وكل المناطق في ظل أن الثماني سنوات الأخيرة، شهدت إنجازات كبيرة وعملاقة في عديد الملفات.

فوزي: الحوار الوطني ليس عليه قيود بل حوار مفتوح يقبل الآراء والأفكار

وتابع عضو مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في ندوة وجلسة مناقشة واستماع لأهالي بني سويف ضمن الحوار الوطني والتي جاءت برعاية تنسيقية شياب الأحزب والسياسيين والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ونائبه بلال حبش، ولفيف من النوب أعضاء التنسيقية «الحوار الوطني ليس عليه قيود أو خطوط حمراء، بل هو حوار مفتوح، نستمع فيه إلى كل الأفكار والآراء حتى نصل إلى توصيات يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني».

جلسة نقاشية وندوة لـ«التنسيقية» ببني سويف للاستماع إلى المواطنين

ونظمت اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، بنادي الإدارة المحلية، بمدينة بني سويف، مساء الاثنين، ندوة وجلسة نقاشية ضمن حزمة من الفعاليات، التي تنظمها وتتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع ‏المواطنين، لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات ‏الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات. ‏