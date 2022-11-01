ندوة «التنسيقية» تناقش التحديات المصرية الراهنة مع مواطني بني سويف

نظّمت تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين بالتعاون مع محافظة بني سويف، ندوة بنادي الإدارة المحلية بحضور المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، في إطار خطة التنسيقية للمساهمة في دفع خطط التنمية.

وثمن محافظ بني سويف دور تنسيقية شباب الأحزاب، مشيرا إلى مشاركتها المجتمعية المتميزة على مستوى جميع محافظات مصر بوجه عام، وبني سويف بشكل خاص، مشيدا بتوجهها نحو الاهتمام بقضية بناء الشخصية المصرية تعليميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا أن هذا يتوافق مع جهود ورؤية المحافظة واستراتيجيتها التنموية.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين طرحوا العديد من القضايا والتحديات في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية مثل الصحة والتعليم والطرق والنظافة ومياه الشرب والصرف الصحي، والسياحة والاستثمار وقانون البناء والتصالح ومنظومة التقنين وغيرها من الموضوعات.

تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية

وشهدت الندوة الاستماع لآراء ومقترحات المواطنين للتصدي للتحديات التي تواجههم، والتطرق لبعض المحاور والموضوعات مثل أهمية العمل العام، وأهدافه وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية.

وأكد أعضاء التنسيقية، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بالصعيد، وهو ما ظهر بشكل واضح وكبير في حجم ونوعية المشروعات التي تم تنفيذها في كافة القطاعات والمرافق والبنية التحتية وفي كل المناحي، موضحين أن الهدف من الندوة هو تعزيز التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والرؤى ونقلها بكل شفافية وأمانة إلى إدارة الحوار الوطني، لافتين إلى أن هذه التحركات تستجيب لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للحوار الوطني.

سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع ‏المواطنين

وتأتي تلك الندوة ضمن حزمة من الفعاليات، التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع ‏المواطنين، لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، فضلا عن عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

‏حضر فعاليات الندوة بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ.

وشارك فيها ممثلين عن المجلس الاستشاري وبرلمان الشباب والأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة ولفيف من القيادات والشخصيات العامة والنقابات والإعلاميين ومراسلي الصحف ومندوبي القنوات والمواقع الإخبارية.