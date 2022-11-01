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رئيس جهاز التجارة الداخلية: طرح سبائك الذهب في البورصة السلعية المصرية

كتب:

وفاء الصعيدي
12:41 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
سبائك الذهب.. صورة أرشيفية

سبائك الذهب.. صورة أرشيفية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية المصري، إنه سيتم طرح سبائك الذهب في البورصة السلعية المصرية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا القرار لا يعني التلاعب في أسعار البورصة العالمية.

 الخطوة لا تعنى إعلان أسعار مختلفة عن السعر العالمي

وأشار في تصريح على هامش توقيع بروتوكول بين التموين والبنك الأهلي المصري لإنشاء مكاتب سجل تجاري بالبنك، إلى أن هذه الخطوة لا تعنى إعلان أسعار مختلفة عن السعر العالمي، ولكن سيتم تحديد حجم الطلب وأيضا المعروض من الذهب في البورصة السلعية.

البورصة السلعية تستهدف القضاء على السوق السوداء

وأوضح أن أولى سلعة سيتم طرحها في البورصة السلعية كانت القمح في أبريل 2020، كما تم طرح مؤخرا سلعة الأرز خلال موسم توريد الأرز في مصر، مشيرا إلى أن البورصة السلعية تستهدف القضاء على السوق السوداء، وأيضا تحديد أسعار السلع وحجم الطلب عليها، من أجل وجود شفافية في إعلان الأسعار.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.