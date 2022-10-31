سعر جرام الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

مع بداية التعاملات الصباحية، ما زالت حالة عدم الاستقرار تسيطر على أسعار الذهب في أسواق الصاغة، بسبب التذبذب في سعر الدولار، لذا يشهد الذهب عمليات ارتفاع أو انخفاض طفيفة.

سعر جرام الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، وضمن متابعات «الوطن» اليومية المرتبطة بـ أسعار الذهب، وسعر جرام الذهب اليوم 31 أكتوبر 2022، وبشكل خاص سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر، جاءت الأسعار وفقا لبيان النشرة السعرية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، كما يلي.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة دون الضريبة والمصنعية، ما يلي:

سجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 24 نحو 1389 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب من عيار 21 اليوم 1273 جنيهًا.

سجل سعر الذهب من عيار 18 نحو 1014 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9720 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم 1,388,571.

من جانبه، علق الدكتور أحمد المعطي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلا إنّ التذبذب في أسعار الذهب، يرجع لارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أنّ أسعار الذهب تخضع للعرض والطلب، ويتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات بانخفاض سعر الدولار ليصل إلى 21 جنيها.