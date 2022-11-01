الداخلية: ضبط 300 كيلوجرام مواد مخدرة بحوزة 3 متمهين

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص أشقاء، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة فى توجيه الضربات الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من حائزي ومُتجري المواد المخدرة، لما تشكله من خطورة بالغة على المجتمع.

الإتجار في المواد المخدرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام ثلاثة أشخاص «أشقاء»، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من محل إقامتهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

300 كيلوجرام من الهيدرو

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافهم، وضبطهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم 300 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، ومبلغ مالى، وميزان حساس، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة سبعة 7.5 مليون جنيه.