«الداخلية» تنفذ 3653 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، خلال 24 ساعة.

تنفيذ 3653 حكما قضائيا

وأسفرت جهود الحملات، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 8 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ 3653 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.