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«الداخلية»: تحرير 2229 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وشيماء مختار
12:21 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
حملات مرورية

حملات مرورية

ضبطت الإدارة العامة للمرور عددًا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق، وحررت 2229 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير مخالفات متنوعة

وواصلت الإدارة العامة حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 919 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 69 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وورد في قانون المرور، العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وهي كالتالي:

1ـ يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

2ـ غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيهًا.

3ـ سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

4ـ تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة.

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