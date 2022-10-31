هنا «عاصمة الخبر».. إشادات واسعة بانطلاقة قناة «القاهرة الإخبارية»

انطلقت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وسط إشادات من خبراء إعلام وأكاديميين ومتخصّصين، مؤكدين أهمية القناة الجديدة فى تحقيق الريادة الإعلامية الإقليمية لمصر.

كرم جبر: انطلاقة كبيرة ورسالة مهمة وعلينا التوصل إلى محتوى يتوافق مع القيم العربية

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ«الوطن»: إن «القاهرة الإخبارية» تمثل انطلاقة كبيرة ورسالة مهمة وأهمية قصوى محلياً وعربياً ودولياً. وأضاف أن أهمية ظهور القناة محلياً تتمثل فى أن الإعلام فى مصر يواجه تحديات كبيرة، أهمها التحديات التكنولوجية، واللحاق بثورة التطورات التكنولوجية المذهلة، وهذه تحتاج إلى مؤسسة لها إمكانات فنية وبشرية ومادية كبيرة، وهو ما تمتلكه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لذلك ستكون انطلاقة كبيرة.

وشدد «جبر» على أهمية «القاهرة الإخبارية» إقليمياً، وقال: «علينا التوصل إلى محتوى يتوافق مع القيم الدينية والأخلاقية فى الوطن العربى، لأن المنصات الإلكترونية أصبحت تبث الكثير من المحتوى الذى يتعارض مع القيم والسلوك، أيضاً يجب تقديم رسالة إعلامية تتوافق مع الشباب، خاصة أن من 40% إلى 50% من مجتمعاتنا العربية شباب، وبالتالى لا بد أن يتفاعل المحتوى المقدّم مع الشباب، لأن هذا الشباب الأكثر تواصلاً مع وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة».

نشأت الديهي: حان الوقت لاستعادة الريادة الإعلامية

وثمّن الإعلامى نشأت الديهى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إطلاق «القاهرة الإخبارية»، مؤكداً أن مصر تستعيد مكانتها وريادتها على كل المستويات، «والآن تستعيد المكانة الإعلامية الإقليمية»، وأنها تعد نافذة إعلامية جديدة تضاف إلى الإعلام المصرى. وأوضح أنّ اختيار شعار «القاهرة عاصمة الخبر» للقناة الجديدة يمثل إعادة الحق لأصحابه، «فمصر كانت ولا تزال عاصمة الحدث والخبر».

وأضاف «الديهى» لـ«الوطن»: «أرى أنّ هناك عبقرية فى اختيار واستخلاص شعار قناة القاهرة الإخبارية من بين أنياب المنافسة الشرسة وحروب التمويل الشرسة»، مشيراً إلى أن اسم القناة «القاهرة الإخبارية» ذو مغزى ودلالة.

كما أكد أن «القاهرة» هى المركز والأصل ونقطة التقاء الأخبار، مشدداً على ضرورة أن «تخرج الأخبار من هنا، وتمر من هنا، وتذاع من هنا وتحلّل من هنا»، مشيراً إلى أن القناة تمتلك القدرات والإمكانات التى تجعلها فى منافسة حقيقية مع القنوات الإخبارية الإقليمية.

صفوت العالم: إضافة جديدة للإعلام المصري والعربي وسترد على الشائعات وتحتفظ بدقة الخبر

من جانبه، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن انطلاق «القاهرة الإخبارية» إضافة جديدة للإعلام المصرى والعربى. وأضاف لـ«الوطن»: «نحن دولة كبيرة، ولدينا مصادر متنوعة، لذا يجب أن نهتم بالقنوات الإخبارية، لأن الكوادر المهنية والمصادر الإخبارية تؤهلنا لهذا المجال، ومن المؤكّد أننا سوف نحصل على مكاسب كثيرة، أبرزها الرد على الشائعات غير الصحيحة، لأنه ستكون لدينا أخبار ومصادر خاصة ترد على الأخبار الزائفة وغير الصحيحة، وقناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات التى بها كوادر إعلامية تسعى وراء الحقيقة والوصول إلى الخبر بشكل حيادى، مع الاحتفاظ بدقته».

«إعلام النواب»: «الشركة المتحدة» جعلت الحلم واقعا والقناة ستتربع على عرش الإعلام الإقليمي

وقالت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن إطلاق قناة فضائية إقليمية فى مصر له دوره البالغ فى تغيير خريطة الإعلام دولياً. وأضافت أن القناة الجديدة نواة حقيقية للتنمية الإعلامية، «وكانت الحلم الذى جعلته الشركة المتحدة واقعاً». وتوقعت فى حديثها لـ«الوطن»، أن تتمكن القناة الجديدة من أن يكون لها دور تنافسى سريع فى الوسط الإعلامى، وأنها ستتربّع على عرش الإعلام الإقليمى، وستكون النواة الحقيقية للحضور الإعلامى فى أسرع وقت، نظراً لتمتعها بإمكانيات بشرية هائلة.

وقال تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن «القاهرة الإخبارية» لها دور مهم فى تحقيق الوعى والأمن العربى، مشيراً إلى أنها ستحمى المنطقة العربية من «حروب الشائعات». وأشاد «عبدالقادر» بإعلام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكداً أنه الأكثر تطوراً، مضيفاً: «القناة الوليدة ستواجه محاولات طمس الهوية وفوضى الانفتاح التكنولوجى، وستعيد التوازن للمشهد الإعلامى المصرى والعربى».

عضو «الشيوخ»: ستعالج معاناة الوطن العربي من فراغ ما بعد «الربيع العربي» ونجاحها أمر حتمي

فيما أشار محمد البدرى، عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية امتلاك مصر قناة إقليمية تليق باسم ومكانة مصر، فى ظل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى المتكرّرة بأهمية مواكبة الأحداث محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال لـ«الوطن» إنه لا أحد يختلف على أن نجاح القناة فى مهام رسالتها الإعلامية بات أمراً حتمياً، تزامناً مع العصر الذى تعانى فيه المنطقة العربية والمحيط الإقليمى من «فراغ كبير بعد ثورات الربيع العربى».

وأكد «البدرى» أن القناة الجديدة، من خلال السياسة الإعلامية السامية والموضوعية والرصينة التى تتمتع بها ستعالج هذا الفراغ، وسيكون لها دورها فى جذب المشاهدين والمتابعين عبر التفاعل مع جميع الأحداث بالشكل اللائق والمتميز، من خلال امتداد البث، وصولاً إلى «السوشيال ميديا»، لتوسعة جمهور المشاهدين للقناة.