فيلم «الهيبة» لـ تيم حسن يحقق 14 ألف جنيه في دور العرض أمس

حقق فيلم «الهيبة» نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بدور العرض، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بإيرادات بلغت نحو 14 ألفًا و617 جنيهًا في يوم واحد، وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

نجاح مسلسل الهيبة

قرر تيم حسن أن يقدم عملا سينمائيا جديدا بنفس اسم مسلسله الهيبة، بعد نجاحه الكبير ودوره المؤثر الذي قدمه، لـ يكون فيلم «الهيبة» ختاما لسلسة مسلسل «الهيبة» التي استمرت على مدار 5 أجزاء، من إنتاج ​شركة الصباح​ إخوان، وإخراج ​سامر البرقاوي وتأليف سامر نصر الله​، ويشارك في بطولته، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حيث يتم تكليف جبل من المافيا في عملية تخليص ابن المستثمر الروسي المختطف في منطقة السهل، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

معلومات عن فيلم الهيبة

العمل من تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي، وبطولة كل من تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين.